Soyer’den Bakanlık ve AFAD’a çağrı: 1762 depremzedemizin ismini verin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği 5. günde düzenlediği basın toplantısında deprem hasar raporunu, yapılan yardımlardaki son durumu ve depremzedelere sağlanacak imkanlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Soyer, “Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Kalbimiz bu 5 gün boyunca tek bir canın umuduyla çarptı. Çok şükür kurtarılanlar oldu ama 114 vefatımız var. Ben öncelikle başta İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye aks ekiplerine, AFAD’ın ekiplerine, Türkiye’nin dört bir yanından gelen onlarca arama kurtarma ekibinin her bir personeline minnettar olduğumuzu, şükran duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu yaşadığımız zor günleri el birliğiyle atlatacağız. Geriye bu birliktelik ve dayanışma duygusuyla kurduğumuz gönül köprülerinin anıları kalacak” diyerek sözlerine başladı.

2 BİNDEN FAZLA ÇADIR KURULDU

8 bin 533 personelin sahada hizmet vermeye devam ettiğini belirten Soyer, 786’sı İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 200 civarında AFAD tarafından kurulmuş çadırda vatandaşların yaşamlarını sürdürdüklerini, bugün itibarıyla 253 seyyar tuvalet, 120 duş kabini, 3 çamaşırhane de depremzedelerimizin hizmetine sunulduğunu bildirdi. İlçe belediyelerinin verdiği destekle 4 Kasım itibarıyla 27 bin 475 kişilik yemek servis edildiğini açıkladı.

Bu sabah erken saatlerde hem enkaz alanları hem çadır alanlarını gezdiğini ifade eden Soyer, “Gerçekten olağanüstü büyük bir hizmet var ortada. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek her türlü hazırlık yapılmış durumda. Neredeyse festival alanına dönmüş vaziyette. Sabahın erken saatlerinden itibaren açık büfe kahvaltılara kadar her şey vatandaşımız hizmetinde” dedi.

BAĞIŞ VE KAMPANLAYARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırmak üzere yardımseverler tarafından satın alınan erzak paketlerinin tutarının da 13 milyona yaklaştığını belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Orada da olağanüstü büyük bir duyarlılık var. Muazzam bir katılım var. Sadece 81 ilden değil 340 ayrı noktadan tespitini yapabildiğimiz, dünyanın başka yerlerinden çeşitli kıtalardan destekler alıyoruz.

*Dün açıklanan bir kira bir yuva kampanyasının 24 saat dolmadan 10 milyon 180 bin TL ulaşmış durumda. Bu bin 100 hanenin 5 aylık kirasını ödeyecek noktaya gelmiş durumdayız*

Hiçbirimiz bu kadar büyük bir rakamın taahhüt edileceğini düşünmemiştik. Bu yaratılan olağanüstü dayanışma duygusu için teşekkür ederim.

BAKANLIK VE AFAD’A ÇAĞRI

Ağır hasar olan, yıkım kararı alınmış olan ve yıkılmış olan 3 bin 680 hane olduğunu belirten Soyer, toplamda en az bin 110 hane için 5 aylık kira bedelinin yardımlarla garanti altına alındığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 662 konut ve otel odasının hizmetine sunulacağını, böylece en az bin 172 hane için bugünden itibaren yaşam alanı sunacaklarını söyledi. Soyer, şu ifadeleri kullandı;

“Beş yıldızlı binada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 23,5 hissesi vardı. Büyük hissedar ile görüştük. Bu 380 odanın tamamını en az üç ay vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Oteldeki 380 oda depremzedelerimiz için yarından itibaren kullanılabilir durumda.

*Uzundere’deki 4 bloğun, 56 dairenin hemen yarın açabilecek durumda, ufak eksikliklerin giderilmesiyle toplamda 224 konutu da bu 380’in üzerine ilave edebilirsiniz. Gaziemir’de eski semt terminalindeki alanda her biri 25’er metrekarelik 58 adet yaşam alanı depremzedeler için kullanılacak.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD’a rica ediyoruz. Bin 762 depremzedemizin ismini verirlerse biz bu isimleri bu kaynağımızla buluşturacağız. İsimleri aldığımız andan itibaren yerleştirmeye başlayacağız.

*Uzundere konutlarındaki 224 konutumuzun çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak-fırın, karyola ve yatak ihtiyaçlarını da biz temin edeceğiz.