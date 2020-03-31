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Soyer’den corona günlerinde çalışanlara moral ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, corona virüsü salgını nedeniyle sorumlulukları artan kilit roldeki belediye birimlerine moral ziyaretinde bulundu.

Sozcu.com.tr
21:20 -
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Soyer’den corona günlerinde çalışanlara moral ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özveriyle görevlerine devam eden Eşrefpaşa Hastanesi ile Mezarlıklar Daire Başkanlığı çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

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“YAPTIĞINIZ İŞİN KIYMETİNİ BİLİYORUZ”

Önce Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na giden Soyer, tek tek tüm çalışanlara teşekkür etti. Başkan Soyer, “Risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Ardından Eşrefpaşa Hastanesi'nin sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Soyer, yaptıkları işin zorluğunun farkında olduğunu söyleyerek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

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Soyer, “Çok değerlisiniz. Her şeyden önemlisi sizin sağlığınız. Lütfen ne ihtiyacınız olursa söyleyin” diye konuştu.

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