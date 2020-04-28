Soygun için Türkiye’ye gelmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; Fatih Laleli'de 1 Kasım 2019 tarihinde Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan uyruklu 6 şüpheli Zahit Hasanov'un sahibi olduğu Feniks kargo isimli iş yerine başlarında şapka ve şapkanın üzerine çektikleri kapişonlu kıyafetlerle kendilerini gizleyerek baskın düzenlediler.

5 KİŞİ 120 BİN DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTI

İş yeri sorumlusu Ali Rahimov'u başına silah dayayarak, çalışan Eldaniz Rafiyev'i ise bıçakla etkisiz hale getiren şüpheliler, şirketin kasasında bulunan 120 bin dolar (811 bin TL) parayı alıp yanlarında getirdikleri sırt çantasına koyarak olay yerinden kaçtılar.

Şirket çalışanı Eldaniz soyguncuların arkasından koşarak “yakalayın” şeklinde bağırıp polislerden yardım istedi.

Bunun üzerine polisler şüphelilerden Vali Valiyev'i yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 5 şüpheli ise sırra kadem bastı. Savcılık diğer 5 kişi hakkında yakalama kararı düzenledi.

“SOYGUN YAPILACAĞINI BİLMİYORDUM”

Şüpheli Vali Valivey ifadesinde, Türkiye'ye Vusal isimli şahısla geldiğini söyleyerek, “Diğer şüphelilerle aynı otelde kaldık. Bana mal boşaltıp geleceğimizi söylediler. Olayla ilgim yoktur. Önceden bilmiyordum soygun yapılacağını” dedi.

“YAKALANAN SOYGUNCU KÖYLÜM”

İşadamı Zahit Hasanov ifadesinde, soygun sırasında Rusya'da olduğunu belirterek, “Polisler tarafından yakalanan şahıs benim köylüm ve tanıdığımdır. Şüphelilerden şikayetçiyim” dedi.

Savcılık şüpheli Vali Valiyev hakkında “Mala zarar vermek” ve “Nitelikli yağma” suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Diğer 5 şüphelinin ise dosyası ayrıldı. Şüphelilerin soygun görüntüleri ise mobese ve iş yeri kamerasına anı anına yansıdı.