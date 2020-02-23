Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Soyguncu bunu hiç beklemiyordu! Ne yapacağını şaşırdı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir markete giren yüzü kapalı gaspçı, silahını kasiyere doğrulttu ve soygun yapmak istedi. Kasiyerin direnmesiyle soyguncu, marketten hiçbir şey alamadan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

21:42 -
Haberler Gündem

Olay, Fırat Mahallesi 277’nci sokakta bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Soygun yapmak için markete giren yüzü kapalı bir kişi, birkaç ürün aldıktan sonra kasiyere para uzattı.

İddiaya göre, kasiyer para üstünü vermek için kasaya yöneldiği sırada silahını çıkaran soyguncu, kasada bulunan paraları istedi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kasiyerin, soyguncunun isteğine olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından soyguncu koşarak kayıplara karışırken, ekipler soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHI SURATINA DOĞRULTTU

Markette yaşanan soygun girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun, kasiyerin sırtına silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından kaçtığı görülüyor. DHA

İLGİLİ HABERBahçelievler'de kuyumcudaki soyguncu dehşetinden yeni görüntülerBahçelievler'de kuyumcudaki soyguncu dehşetinden yeni görüntüler
Bahçelievler izmir para
Son güncelleme: 21:45 23.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more