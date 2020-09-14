Bakan Soylu, AYM Başkanı Arslan’ı hedef aldı: Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin “Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesine yönelik kararını eleştirdi. AYM Başkanı Zühtü Arslan’a seslenen Soylu, sert açıklamalarda bulundu:

BEN VARIM SEN VAR MISIN?

* Anayasa Mahkemesi Başkanı’na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?

AYM, BU ÜLKEYİ NEREYE GÖTÜRMEK İSTİYOR?

* Henüz daha gerekçe yazılma aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası biliyor. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Yani anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum, bu ülkeyi nereye götürmek istiyor AYM? Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, bu özgürlük değildir.

* Burada bir şey yapılmak isteniyor, sadece terör örgütüne yakınsa kamuya girmesin, kim girerse girsin. FETÖ'ye iltisaklıysa intibaklıysa kamuya girmesin. Sayın AYM Başkanı size söylüyorum, şehit cenazelerinde bir yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum. O annelerle babalarla bizler konuşuyoruz. Canı yanan biziz.

EYLEM YAPMANIN ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ENGEL YOK

* 2019’da 846’sı kanuna aykırı olmak üzere 51 bin 525, 2020’de 9 Eylül itibariyle 368'i kanuna aykırı olmak üzere 21 bin 841 toplumsal eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl yine 9 Eylül itibariyle müdahale edilen kanuna aykırı eylem sayısı 113 ve müdahale oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir.

* Buradan iki sonuç çıkar. Birincisi, bu ülkede kanuna uyulduğu şekilde resmi izinleri almak suretiyle toplantı, yürüyüş ve eylem yapmanın önünde herhangi bir engel yoktur. Rakamlar gösteriyor ki biz bu konuda başarısız değiliz. Bir çizgimiz var ve bu çizgimizi daha yukarı taşımalıyız.

BEYEFENDİLER SIRÇA KÖŞKLERİNDE OTURSUN

* Güvenlik soruşturmasını da kaldıralım, ne olacak… FETÖ'cüler girsin, PKK'cılar girsin. Bu ülke büyük bir mücadeleden geçiyor, bizi zorluk içinde bırakmayın, bizi naçar bırakmayın. Yapmayın, etmeyin bu ülkeye. Son aldığınız karar, şehirler arası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açıktır. İyi açarız, dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı’na anlatsınlar.

* Güvenlik soruşturmaları iptal, bu devirde kim girerse girsin. Bu ülkede PKK yok, bu ülkede FETÖ de yok, bu ülkede DEAŞ da yok, ne olacak. Beyefendiler sırça köşklerinde oturacaklar, her türlü işi yapacaklar, evlatlar şehit olacak, şehit cenazelerinde de üzülecekler. (İHA)