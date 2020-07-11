Soylu cezası iptal

Söz konusu gün sokağa çıkma yasağını duyan bir vatandaş Van'ın Edremit İlçesi'nde saat 24.00'de evine ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak polis tarafından evinin önünde durdurularak 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Bunun üzerine vatandaş cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Van 3. Sulh Ceza Hakimliği de, cezayı iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinde “Vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal etmediğini, kolluk tutanağında aksine bir durumun da belirtilmediği, idarenin acele ve öngörülebilirlikten uzak işlemlerinden vatandaşın sorumlu tutulamayacağı” belirtildi.

Kararda ceza kesilen vatandaş için “Evinin temel ihtiyacı olan ekmeği almaya giderken, evinin önünde durdurulup ceza verilmiştir'' açıklaması yapıldı.