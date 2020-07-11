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Soylu cezası iptal

Adana’da bir mahkemenin “Polisin ceza kesme yetkisi yok’’ diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşa verilen cezayı iptal etmesinin ardından, benzer bir karar da Van’dan geldi. Van 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına neden olan ve 11 Nisan gece yarısı ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşa kesilen 3 bin 150 liralık cezayı kaldırdı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Soylu cezası iptal

Söz konusu gün sokağa çıkma yasağını duyan bir vatandaş Van'ın Edremit İlçesi'nde saat 24.00'de evine ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak polis tarafından evinin önünde durdurularak 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Bunun üzerine vatandaş cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Van 3. Sulh Ceza Hakimliği de, cezayı iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinde “Vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal etmediğini, kolluk tutanağında aksine bir durumun da belirtilmediği, idarenin acele ve öngörülebilirlikten uzak işlemlerinden vatandaşın sorumlu tutulamayacağı” belirtildi.

Kararda ceza kesilen vatandaş için “Evinin temel ihtiyacı olan ekmeği almaya giderken, evinin önünde durdurulup ceza verilmiştir'' açıklaması yapıldı.

Son güncelleme: 03:30 11.07.2020
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