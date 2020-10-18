Soylu duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

*Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komando birliklerince Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle operasyon düzenledi.

*Düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. DHA

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