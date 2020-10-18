Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Soylu duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde" dedi.

Güncellenme: 20:53, 18/10/2020
Haberler Gündem
Soylu duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

*Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komando birliklerince Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle operasyon düzenledi.

*Düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.  DHA

İlginizi ÇekebilirFransa'nın kırmızı bültenle aradığı kadın terörist, Adana'da yakalandıFransa'nın kırmızı bültenle aradığı kadın terörist, Adana'da yakalandı İlginizi ÇekebilirDoğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildiDoğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Adana Ağrı Fransa Hatay İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı IŞİD Kadın operasyon ÖZEL HAREKAT pazar Polis Süleyman Soylu Terör terör örgütü terörist Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more