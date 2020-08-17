Soylu, Kurum ve Yerlikaya depremden böyle korundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu; Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul’da “Afet Eğitim Merkezi” açılış törenine katıldı.
Törenin ardından Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu eğitim merkezini gezerek deprem simülasyon aracını denedi.
İÇİŞLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
12 Kasım 1999 Düzce depreminin simülasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, 7.4 şiddetindeki 60 saniyelik sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu.
O anları içeren videoyu İçişleri Bakanlığı twitter hesabından paylaştı.