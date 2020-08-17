Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Soylu, Kurum ve Yerlikaya depremden böyle korundu!

17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Programın ardından Bakan Soylu, Kurum ve Vali Yerlikaya deprem simülatör aracına girerek 7.4 şiddetindeki depremi yaşadılar.

17:56 -
Haberler Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu; Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul’da “Afet Eğitim Merkezi” açılış törenine katıldı.

Törenin ardından Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu eğitim merkezini gezerek deprem simülasyon aracını denedi.

İÇİŞLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

12 Kasım 1999 Düzce depreminin simülasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, 7.4 şiddetindeki 60 saniyelik sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu.

O anları içeren videoyu İçişleri Bakanlığı twitter hesabından paylaştı.

İLGİLİ HABERBu sabahki depremi değerlendiren ünlü uzmandan 9 ile kritik uyarı!Bu sabahki depremi değerlendiren ünlü uzmandan 9 ile kritik uyarı!
Son güncelleme: 17:58 17.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more