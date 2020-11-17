Soylu söz verdi, madenciler eylemlerini durdurdu

Manisa'da 12 Ekim tarihinden bu yana 14 yıldır alamadıkları tazminatları için direniş başlatan ve kimi zaman jandarma ile karşı karşıya gelen Somalı madenciler, 36 gün süren direnişlerini zaferle sonuçlandırdı.

SOYLU İLE İZMİR'DE GÖRÜŞTÜLER

Somalı tazminat mağduru madenciler arasından oluşan 4 kişilik heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte İzmir'de Vilayetler Evi'nde toplantı yaptı. Yapılan toplantıda heyetin içerisinde yer alan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, madencilerin taleplerini ve çözüm önerilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sıkıntılarını dinleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise madencilere 15 Ocak 2021 tarihine kadar süre istediğini ve yaşanan tazminat sorunun giderileceğinin sözünün verdiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un ile yapılan toplantıdan olumlu sonuç alan madenciler, Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki dinlenme tesislerinde sürdürdüğü direnişi sonlandırarak Soma ilçesine geri döndü. Tazminat mağduru madenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldıkları sözü kamuoyuna duyurmak için Soma ilcesin de Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

“KİMSEYE TEŞEKKÜR ETMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Akarsu, Somalı madencilerin işçi mücadelesinde yeni bir sayfa açtığını ifade ederek, madencilerin artık patronlar karşısında ezilmeyeceğini dile getirdi. Akarsu yaptığı açıklamada, “Sesimi tüm Türkiye duydu. Bir avuç madencinin kazandığı zaferi tüm Türkiye gördü. Artık herkes madencilere saygı gösterecek.

Soma'dan tüm Türkiye'ye işçi sınıfı için yeni bir sayfa açmanın gururunu yaşadık. Dünyada en ucuz madencilik Türkiye'de yaşanıyor. Dünyada madenciler 2 bin 500 doların altında maaş almazken, Türkiye'de madenci sınıfı 500 dolar maaş alıyor. Onlarda kapitalist patronlar var Türkiye'ye de var. Artık buna tahammül etmeyeceğiz. Artık maden patronları derslerine çalışsınlar.

Mücadelemizi yürüttük ve ne dediysek yaptık. Artık kimseden korkmuyoruz. Biz kimseye namussuzluk ve hırsızlık yapmadık. Yapanlar korksun. Kimseye teşekkür etmeyeceğiz. Biz 2014 yılında paramızı alsaydık, o zamanki değeri ile şimdiki değeri arasında dağlar kadar fark var. Biz o zamanın tazminatı ile daire alabiliyorken, şimdi verilecek olan tazminat ile bir dairenin mutfağını bile alamıyoruz. Bu nedenle kimseye teşekkür etmiyoruz. Hakkımız olanı aldık. Biz birliğimize ve kardeşliğimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“15 OCAK'A KADAR BİZE SÖZ VERDİLER”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İzmir'de yapılan görüşmede yer alan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kartal ise, Bakan Soylu'dan 15 Ocak'a kadar tazminatların madencilerin hesaplarına yatırılacağının sözünü aldıklarını dile getirdi.

Kartal yaptığı konuşmada, “15 Ocak 2021 tarihine kadar söz verdiler bize. Bütün işlem bitecek dediler. Arkadaşlarımızın hesaplarına yatacak diye söylediler. Biz de ‘Sizin sözünüze güveniyoruz ve direnişi bitireceğiz' dedik. Sanmasınlar ki evlerimize çekiliyoruz. 15 Ocak'a kadar tetikte olacağız. 15 günde bir sokağa çıkıp bu sözü hatırlatacağız. Eğer yapmazsak sözlerinin verdikleri sözün arkasında durmalarını sağlayamayız. Eğer 15 Ocak 2021 tarihine kadar sorun çözülmezse bugüne kadar verdiğimiz güçlü mücadelen daha güçlü mücadele vereceğiz” diye konuştu.

“14 YILDIR YANIMIZDA OLMAYANLAR KARŞIMIZDA MAHÇUP OLDULAR”

İçişleri Bakanı Soylu ile yapılan toplantıda yer alan ve Uyar Madencilik’te geçirdiği iş kazası sonucu 2 bacağından yaralanıp yüzde 48 engelli olan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya ise, bir avuç madencinin neler yapabileceğini herkese gösterdiklerini dile getirdi. Sarıkaya yaptığı konuşmada, “Biz bu işi başardık. Bir avuç işçinin nereleri başarabileceğini gösterdik. Bizden utanç duydular. 14 yıldır bizim yanımızda olmayanlar, bizim karşımızda mahçup oldular. Baktılar bir avuç madencinin başarısı gördüler. Bu başarının hepsi bir avuç inanmış, ama alın terim diyen bir avuç madencinin başarısıdır. Bu ayıp bizim değil, devleti yönetenlerin ayıbıdır” dedi.

Uyar Madencilik'te geçirdiği iş kazası sonrası gözlerini kaybeden tazminat mağduru Ali Kandemir ise, yaşanan son gelişmenin madencilerin zaferi olduğunu ifade ederek, “Tüm Türkiye'de artık saklanmış işçilerimize örnek olduk'' dedi.

Soma ilçesi Cengiz Topel Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Somalı madenciler kazandıkları zafer sevincini halaylarla kutladı.

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