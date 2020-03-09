Soylu: Tüm televizyonlara yönelik eğitim çalışması başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Afet Riski Hazırlama ve Deprem Toplantısı'nda, son dönemde yaşanan deprem felaketlerinde yapılan faaliyetleri ve gelecekte yapılacakları anlattı.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE MUHTARLARA ÇAĞRI

Afetlerde en önemli meselenin iletişim olduğunu belirten Soylu, belediye başkanları ve muhtarlara çağrıda bulundu. Soylu, şu ifadeleri kullandı;

*Allah rızası için, belediye başkanlarından da rızam, muhtarlarımdan da ricam…Televizyonların görevi haber almak. Haber istiyor. Bağlanıyor, diyor ki, ‘Yandık, yıkıldık, bittik, yok olduk…'

*Bu teknik bir meseledir. Muhakkak ki buradaki hasarlarla karşı karşıya kaldığımız durum, zor ve iç acıtıcı bir durum. Ama bunu doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmak, doğru taleplerde bulunmak depremde belki de en önemli meselelerden biridir.

“TÜM TELEVİZYONLARA YÖNELİK EĞİTİME BAŞLIYORUZ”

Afet bölgesinde farklı bir psikoloji oluştuğunu söyleyen Soylu, “O psikolojide verilecek bilgi sağlıklı bir bilgi olmuyor” dedi.

Soylu, ardından televizyon kanallarına seslenerek, “Yani habercilik yapacağım diye, bunu böyle bu noktaya taşımak, bu depremde topluma yapılabilecek en önemli sıkıntılardan bir tanesidir. Tüm televizyonlara yönelik de eğitime başlıyoruz. Özellikle muhabirlere. Bir deprem haberi nasıl verilir. Nasıl verilmesi lazım. Ne söylenmesi lazım. Bütün bunlarla ilgili, bu konuda kendi iletişimiz dahil olmak üzere bir çalışmayı ortaya koyacağız” dedi.

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