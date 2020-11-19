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Soylu: Yurt içi terörist sayısı 340’ın altına düştü

 Yurt içi terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yurt içinde PKK’nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur" dedi

Güncellenme: 16:36, 19/11/2020
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Soylu: Yurt içi terörist sayısı 340’ın altına düştü

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Soylunun açıklamalarından satır başları:

* Terör örgütünden ayrılanlar son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.

* Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır.

İçişleri Bakanı PKK Süleyman Soylu terörist
Yayınlanma Tarihi:16:30,
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