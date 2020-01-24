Soylu: Zeytin Dalı’nı yapmasaydık , Afrin dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı can kaybı sayısının, 2012 -2016 arasında yaklaşık 5.5 kat artış gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

– 162’den 920’ye çıkıyor. Sadece dört yılda. Sonraki yıl 941 olmuş. Sonrasında meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımıza götürdük, talimatlarını aldık. Hatta birilerinin tepkisini alan o ifadeyi kullandık. Hani uyuşturucu satıcısını görünce kolluk kuvvetlerimize, polislerimize ‘ayağını kırın’ dedik ya…

“UYUŞTURUCU KOKUSU ALDIĞIMIZ HER NOKTAYA MÜDAHALE ETTİK”

– Ciddi bir şekilde sahayı baskıladık. Okul önlerinden, uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, Emniyet, Jandarma, Sahil güvenlik, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018’de 657’ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500’ün altında bir rakamda 2019’u bağlamış oluruz.

– Zeytin Dalı Harekâtı’nı yapmasaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. (DHA)