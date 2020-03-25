Sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Soylu’dan olağanüstü hal açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV kanalı 24’te katıldığı programda gündeme ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Soylu’nun açıklamalarından satır başları:
* Sosyal medyada infial yaratmaya çalışan hesaplarla ilgili 410 yakalama oldu, bir kısmı adliyeye intikal etti
* Ancak bundan sonra bu alanda bu kabiliyetimiz çok fazla olmayacak, çünkü Anayasa Mahkemesi hareket alanımızı daraltacak bir uygulama yayınlamaya hazırlanıyor.
* (Sosyal medya hesapları yolu ile) infial ortaya çıktıktan sonra, AYM’nin yayınlayacağı kararla bizim bu hakkımızı ortadan kaldırıyorsa bu devleti zaafiyete uğratır
* Şehiriçi trafik yoğunluğu 15 büyükşehir üzerinden bakılınca ortalamada %65 düştü. Toplu taşıma araçlarında da %65 üzeri düşüş var.
‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA ŞİMDİLİK GEREK YOK’
* Elimizde sokacağa çıkma yasağından önce önereceğimiz tedbirler var. Safha safha gitmek istiyoruz, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir.
* Bu süreç dinamik bir süreç, şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaş en üst düzeyde uyuyor, sokağa çıkma
yasağından önce önerebileceğimiz tedbirler var.
* Ama süreç hızlı yayılıp başka noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.
KARANTİNADA 15 BİN 135 KİŞİ VAR
* Şu ana kadar 15 bin 135 karantina altında insanımız söz konusu, bunlar arasında yurt dışından gelenler de var.
* Karantinada bir başka ülkenin büyükelçisi de var, eğitim gören kaymakam adayları da var.
* 14 günlük karantinayı evde geçirmesi gerekenler buna uymuyorsa, bunları takip ediyoruz ve yurtlara ve karantina bölgesine alıyoruz.
* Şu ana kadar 66 ayrı üründe fahiş fiyat ile ilgili ticaret bakanlığı ve savcılıklara suç duyurusunda bulunduk.
* Maske üretimi konusunda şu ana kadar Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapan 60 üretici var.
* Umuma açık yerlerin kapatılması konusundaki genelge sonrası 211 bin 326 işyeri kapandı; buna uymayan bin 542 işyerine idari yaptırım, 207 işyerine adli işlem yapıldı. (REUTERS)