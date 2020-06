SÖZCÜ, Bursa’da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında

Bursa’da meydana gelen sel felaketi Kestel ilçesinin Dudaklı ve Kayacık köylerini de vurmuş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kestel’in Kayacık Köyü’nde oturan Ahmet Bilen (32) eşi Türkan Bilen, annesi Nazire Bilen (74) ve kızı Medine Bilen (10) sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Aynı aileden 16 yaşındaki Derya Bilen ise bulunamamıştı.

ARAZİ ŞARTLARI ZOR

Ekipler Bilen’i gece gündüz arıyor. Arama çalışmaları çok zorlu şartlar altında devam ederken genç kızın yakınları da çalışmaları yakından takip ediyor.

Ekipler, Narlıdere-Kayacık kanyonuna inebilmek için metrelerce yükseklikteki uçurumdan ve sarp patikaları aşarak çalışmalarını sürdürüyor.

DÖRT KOLDAN ARAMA

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Beyazıt Faik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Milli alanlar çok fazla toprak alanları kazdık. Kanyon koşulları çok zor. Bulunduğumuz bölgede yaptığımız arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlayamadık. Bizim bulunduğumuz bölgede 4 noktada arama yapılıyor. Diğer ekipler de farklı noktalardan hareket ediyor” dedi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE

Kaybolan Bilen’i arama çalışmalarına katılan Bilen Ailesi’nin yakını Cahit Oran, “Şu an her taşın altını kaldırıyoruz. Allah razı olsun devletimiz de çok destek oluyor. Didik didik yapılıyor her yer. Derya kızımızı inşallah bulacağız. Mutlaka bulmamız lazım” diye konuştu.

161 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Kayıp genç kız, Kayacık-Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen dört bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordinatörlüğünde UMKE, Jandarma, AKUT, NAK, ANDA, İHH Bakut’tan 161 arama kurtarma personeli ile devam ediyor. Ekipler arama çalışmalarını dere yataklarındaki kör noktalara yoğunlaştırdı. Dalgıçlar daha önce bakılmayan 2 metre derinliği olan, kör noktaları dalış yapacak.