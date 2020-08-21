SÖZCÜ, Erdoğan’ın doğalgaz müjdesini vatandaşa sordu

Haluk Şevket Torun, Erdoğan’dan böyle bir müjde beklediğini fakat Akdeniz’de doğalgaz keşfedilebileceğine dair bir tahmininin olduğunu söyledi. Torun Türkiye’nin 30 milyar dolarını gaz ihtiyacına karşıladığını bu sebepten doğalgaz keşfinin Türkiye için çok iyi olduğunu belirtti.

Torun, konuya ilişkin “Bu cepte kalan parayı halka aktarsalar daha iyi şeyler de olabilir, dördüncü köprüyü yapabileceğimiz büyüklükte bir para çünkü bu” dedi. Torun, corona virüsü sebebiyle bir aşı müjdesi beklediğini fakat bu açıklamanın da iyi olduğunu söyledi.

“TEK SORUNUMUZ DOĞALGAZ OLSAYDI GÜZEL BİR HABER”

Seyfettin Tezcan, doğalgaz bulunmasını vatana bir hizmet olarak tanımladı fakat Tezcan’a göre Türkiye’de pek çok sorun var ve Tezcan müjdenin bunlarla iligli olmasını beklediğini söyledi.

Tezcan ilk olarak emekli maaşının az olduğunu belirterek, “Emekliler neden zavallı gibi yaşatılıyor, bu insanlar pamuk ipliğinde yaşıyor” dedi.

Tezcan, diğer bir sorunun da işsizlik olduğunu belirterek bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

“ADALETTE DE MÜJDE BEKLİYORUZ”

Kazım Şahin ise Erdoğan’ın müjdesini “Havadaki bir keklik” olarak tanımladı. Şahin yetkililere “İnşallah olur ama, ne zaman?” sorusunu yöneltti ve daha önce de bu tür açıklamaların yapıldığını hatırlattı.

Öte yandan Şahin, doğalgaz bulunsa ve kullanılmaya başlansa bile bu durumun vatandaşın cebine yansıyacağını düşünmüyor. Şahin’in beklediği müjde ise Türkiye’de yolsuzlukların son bulması. Şahin, “Adaletin bir numaralı sorun olduğunu biliyorlar, bu durumu düzeltmelerini beklerdim” ifadesini kullandı.

“COVİD-19 İLE İLGİLİ BİR MÜJDE OLSA DAHA MUTLU OLURDUM”

Aytaç Koray Koç’un ise doğalgazın çıkarılmasının 10 yılı bulabileceğini, dolayısıyla kısa vaadede işe yaramayacağını söyledi. Şu an gündemi en çok sarsan Covid-19 olduğunu belirten Koç, “Covid-19 ile ilgili bir önlem paketi açıklansaydı daha mutlu olurdum” dedi.

“MENFAAT DEVREYE GİRMEZSE İYİ”

Halil Çakmak ise Erdoğan’ın verdiği müjdeden mutlu fakat “İnşallah başkalarının menfaati yoktur” diyerek müjdeye tedbirli yaklaştı.

“EĞİTİMLE İLGİLİ BİR MÜJDE BEKLİYORDUM”

16 yaşındaki Onur Kaya ise “Müjdenin eğitimle ilgili olmasını bekliyordum” dedi. Doğalgaz bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kaya, kendisinin bir sıkıntı çekmediğini fakat anne babasının geçmişte yakıtla ilgili sıkıntılar çektiği için bu tür gelişmelere sevindiklerini söyledi.

“EMEKLİLER DE MÜJDE BEKLİYOR”

Mustafa Akyurt ise, “Emeklilerin durumu, işsizliğe bir çözüm, gençlerimize iş imkanı verilmesini bir de köylümüzün ve çiftçimizin düşünülmesini isterdim” dedi ve yetkililerden de bu konularla ilgili müjde beklediğini söyledi. Akyurt, “Eminin onlar da ülkemizi seviyorlar ama birazcık koltuklarından taviz versinler” ifadesini kullandı.

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