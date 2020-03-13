Sözcü gazetesinin gündeme getirdiği iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul’da iş adamı Ahmet Taçyıldız’ın FETÖ dosyasını rüşvet karşılığı sümenaltı ettiğine ilişkin Sözcü gazetesinin 13 Şubat’ta, Cumhuriyet gazetesinin 13-14 Şubat’ta, Türkiye gazetesinin de 15 Şubat’ta yaptığı haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattığını duyurdu.

HABERLER ÜZERİNE RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Yapılan haberlerde, ‘Bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özgür Taşdemir’in, Ahmet Taçyıldız adlı şahsın Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçuna ilişkin tahkikat ve soruşturmalarını, görevinin gereklerine aykırı davranarak örtbas ettiği, kapattığı’ mealinde haberler yapıldığının fark edilmesi üzerine, başsavcılığımızca UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma olmadığının anlaşılması nedeniyle, basında yer alan bu haberler dikkate alınarak resen ihbari soruşturma başlatılmıştır.

ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, haberlerde ismi geçen ve eski polis olduğu belirtilen Özgür Taşdemir hakkındaki iddialarla ilgili ayrıca bir soruşturmaya devam edildiği açıklandı.

SÖZCÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sözcü’nün 13 Şubat’ta gündeme getirdiği haberde, iş adamı Ahmet Taçyıldız’ın hakkındaki FETÖ iddialarını “sümen altı” etmesi için eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in amcasına Sarıyer’de bir köşkü devrettiği, bu devir işleminin de müfettiş raporlarına yansıdığı duyurulmuştu. Söz konusu köşkün fotoğraflarına da Sözcü muhabiri ulaşmıştı.