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Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz Sözcü’ye kumpası anlattı

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Sözcü'ye yönelik kumpas davasına değinen Yılmaz, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği akılalmaz hapis cezalarını yorumladı ve Sözcü'nün FETÖ ile yıllardır nasıl mücadele ettiğini anlattı.

11:29 -
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Sözcü’ye yönelik kumpas davası ile ilgili gerçekleri masaya yatıran Metin Yılmaz, FETÖ’ye yardım iddiasıyla Sözcü’nün yönetici ve yazarlarına verilen hapis cezalarını ve gazetemize yönelik algı operasyonunu anlattı.

43 yıllık gazetecilik hayatında ilk kez böyle bir dava ile karşılaştığını belirten Yılmaz “Sözcü davası karar duruşması 2019 Aralık ayında görüldü ve ben de 3 yıl 4 ay hapis cezası aldım. Dava istinafa oradan da Yargıtay’a gidecek. Bakın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yayınladığı yargı reformu olmasaydı bizi hapse atacaklardı. Ben bir gazeteci olarak bu reformu destekliyorum” dedi.

Yılmaz programda Sözcü’nün kurulduğu günden beri, FETÖ tehlikesine nasıl dikkat çektiğini, attığı manşetlerle tek tek anlattı.

Adalet Bakanı dava FETÖ Gül istanbul Sözcü Sözcü Gazetesi Yargıtay
Son güncelleme: 11:32 08.01.2020
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