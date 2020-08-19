SÖZCÜ haber yaptı gündeme alındı

SÖZCÜ Gazetesi, okurlarının merakla beklediği SÖZCÜ TV'yi hayata geçirmek için uydu üzerinden ulusal yayın yapan bir TV kanalını satın aldı. Kanalın logosunu değiştirip ‘SÖZCÜ' adını vermek için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na başvurdu. Yasaya göre 60 gün içinde bu başvurunun sonuçlandırılması gerekiyordu. Süre dolmasına rağmen RTÜK'ten herhangi bir sonuç gelmedi.

SÖZCÜ dün “RTÜK SÖZCÜ'DEN NEDEN ÇEKİNİYOR” diye sordu. Bu soru üzerine RTÜK dün yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada SÖZCÜ TV için RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı'nın inceleme yaptığı belirtildi. İncelemede mevzuata aykırı durumlar tespit edildiği öne sürülen açıklamada “Eksikliklere ilişkin dosya, gerekli idari düzenlemelerin yapılması için bu hafta yapılacak olan Üst Kurul gündemine alınmıştır. Televizyonun kurulumuna ilişkin eksikliklerin tamamlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halindeyse dosya yeniden değerlendirmeye alınabilecektir” denildi.

5 AY 25 GÜNDÜR NEREDEYDİNİZ?

SÖZCÜ TV avukatı ve duayen hukukçu Şahin Mengü, RTÜK'ün SÖZCÜ TV dosyanın bu hafta ele alınacağını bildirmesi üzerine bir açıklama yaptı. Mengü şunları söyledi: “SÖZCÜ TV için RTÜK'e yapılan başvurunun üzerinden 5 ay 26 gün geçmiştir ve hiçbir cevap verilmemiştir.

Yasalarımız uyarınca idareye yapılan başvuruya 60 gün içinde cevap verilmesi zorunluluğu vardır. 60 gün makul bir süredir ve cevap verilir, eksik varsa da giderilir. Yasası gereği bağımsız otorite olması gereken RTÜK saraya ve iktidara bakarak, tarafsız yayın yapan, demokrasiden yana olan yayın kuruluşlarına kapatma ve para cezaları veren bir kurum haline geldi.

RTÜK üyelerinin çoğunluğunu iktidar partisinin Meclis'te seçtikleri oluşturuyor. Onlar da kendisini seçen iktidara bakıp ona göre davranıyor. Oylamalarda bir iki farkla iktidar partisi üyelerinin dediği oluyor. Bu da yanlıştır. RTÜK yasasının ve seçim sisteminin de değişmesi gerekir.”