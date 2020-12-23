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SÖZCÜ haber yaptı sertifika iptal edildi

FETÖ liderine ağlayarak şiir okuyan, 15 Temmuz’dan sonra da itirafçı olan Mücteba Kılıç’a AKP başarı sertifikası vermişti. SÖZCÜ yazdı, o sertifika iptal edildi.

Güncellenme: 05:32, 23/12/2020
Haberler Gündem
SÖZCÜ haber yaptı sertifika iptal edildi

AKP'nin FETÖ liderine ağlayarak şiir okuyan, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den tutuklanıp itirafçı olarak cezaevinden çıkan Mücteba Kılıç'a verdiği sertifikayı SÖZCÜ önceki gün manşetine taşıdı. “Ağlayarak Feto'ya şiir okuyana, başarı sertifikası verdiler” dedi. Kılıç'ın AKP'nin siyaset okulundan sertifika alması siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Herkes skandalı tartıştı.

Gelen tepkilerin ardından AKP'nin Kılıç'a verdiği sertifikayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP yöneticisi Hamza Dağ'ın kendisini aradığını ve Kılıç'a verilen sertifikanın iptal edildiğini söylediğini aktardı.

SÖZCÜ skandalı önceki gün manşetinden böyle duyurmuştu.

Üçok paylaşımında “Ak Parti Ar-Ge Başkanı Sn Hamza Dağ arayarak, Ak Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi mezunu Mücteba Kılıç'ın, FETÖ üyesi olmak suçundan, 26 ay tutuklu kaldığının anlaşılması üzerine, Başarı Belgesi'nin iptal edildiğini bildirdi. Gösterilen ilgiye teşekkürler. Mücadeleye devam” diye yazdı.

15 Temmuz AK Parti AKP emekli FETÖ Haber Hamza Dağ sosyal medya Sözcü
Yayınlanma Tarihi:05:30,