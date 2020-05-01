SÖZCÜ HaftaSonu bugün piyasaya çıktı… Sakın kaçırmayın

SOKAĞA çıkma yasağı olan 31 ilde bugün bakkal ve marketler 14.00'e kadar açık. Alışveriş yaparken gazetenizi almayı ihmal etmeyin.

AYRI fiyata satılan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'nin yeni sayısı bugün piyasada. Bu sayıda da SÖZCÜ yazarlarının derinlikli yazıları var.

AYRICA dopdolu bir içerik, virüs salgınıyla ilgili son bilimsel gelişmeler SÖZCÜ HaftaSonu'nda yer alacak… Gazetenizi almayı unutmayın.

Dündar ve Özdil'le çok özel röportaj

2 usta kalem, corona günlerinde neler yaptıklarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Merakla okuyacaksınız.