SÖZCÜ HaftaSonu bugün piyasaya çıktı… Sakın kaçırmayın

SOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde bugün bakkal ve marketler saat 14.00'e kadar açık kalacak. Alışveriş yaparken gazetenizi almayı ihmal etmeyin.

AYRI fiyata satılan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'nin yeni sayısı bugün piyasada. Bu sayıda da SÖZCÜ yazarlarının derinlikli yazıları ve çok özel röportajlar var.

AYRICA dopdolu bir içerik, virüs salgınıyla ilgili son bilimsel gelişmeler SÖZCÜ HaftaSonu'nda yer alacak… Saat 14.00'e kadar gazetenizi almayı unutmayın…

BEKİR COŞKUN KARANTİNA GÜNLERİNİ ANLATTI

Yazılarını büyük ilgiyle okuduğunuz Bekir Coşkun, SÖZCÜ HaftaSonu'na çok özel açıklamalar yaptı.