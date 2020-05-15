SÖZCÜ HaftaSonu çıktı almayı sakın unutmayın

SOKAĞA çıkma yasağı olan 15 ilde gazetenize ulaşmakta sıkıntı yaşayacağınızı düşünerek sizler için yine dopdolu bir HaftaSonu Gazetesi hazırladık.

AYRI fiyatla satılan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'nin yeni sayısı, bugün piyasaya çıktı. Bu sayıda da SÖZCÜ yazarlarının derinlikli ve özel yazıları var. Ayrıca…

DOPDOLU bir içerik, çok özel röportajlar, virüs salgınıyla ilgili son bilimsel gelişmeler var. Hafta sonu için SÖZCÜ yeter… HaftaSonu'nu mutlaka alın…

Büyük usta Rahmi Turan karantina günlerini anlattı

Tirajların Efendisi diye bilinen Rahmi Turan, izolasyona yakalandığı Bodrum'da neler yaşadıklarını anlattı. Keyifle okuyacaksınız…

BUGÜN BAYİLERDE