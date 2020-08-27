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SÖZCÜ Haftasonundan 30 Ağustos posteri! Mutlaka alın

Cuma günü SÖZCÜ HaftaSonu ile birlikte bayilerde. Mutlaka isteyin.

06:00 -
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SÖZCÜ Haftasonundan 30 Ağustos posteri! Mutlaka alın

– Bir yüzünde Atatürk fotoğrafı.

– Diğer yüzünde Türk Bayrağı.

– Pırıl pırıl kuşe kağıda basılı.

– Al, gururla evine, işyerine as.

Atatürk Cuma Sözcü
Son güncelleme: 06:05 27.08.2020
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