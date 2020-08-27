SÖZCÜ Haftasonundan 30 Ağustos posteri! Mutlaka alın

&#8211; Bir yüzünde Atatürk fotoğrafı.. &#8211; Diğer yüzünde Türk Bayrağı.. &#8211; Pırıl pırıl kuşe kağıda basılı.. &#8211; Al, gururla evine, işyerine as.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sozcu-haftasonundan-30-agustos-posteri-mutlaka-alin-6008819","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sozcu-haftasonundan-30-agustos-posteri-mutlaka-alin-6008819","pageType":"yazi","pageIdentifier":6008819,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Su00d6ZCu00dc Haftasonundan 30 Au011fustos posteri! Mutlaka alu0131n"});aip('newsArticle', {"identifier":6008819,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sozcu-haftasonundan-30-agustos-posteri-mutlaka-alin-6008819/","headline":"Su00d6ZCu00dc Haftasonundan 30 Au011fustos posteri! Mutlaka alu0131n","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Cuma","S\\u00f6zc\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/26/iecrop/yeni-manset-kenar-cizgilere-dikkat-kurtarildi_16_9_1598485399.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-08-27 06:00:33","datePublished":"2020-08-27 06:00:33","dateModified":"2020-08-27 06:05:28","info":"{"seo_news":"false"}"});