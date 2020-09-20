Sözcü Kalın’dan ‘Macron’ açıklaması: Güzel, sempatik bir adım ama…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan gündeme dair açıklamalar… Sözcü Kalın şu mesajları verdi:

* Türkiye’ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye’yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkçe mesajı ile ilgili ise “Sayın Macron’un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor” ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEMİŞTİ? Macron yayınladığı Türkçe mesajda “Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN GAZETESİ MANŞETİ

(Yunanistan ile istikşafi görüşmeler) Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

(Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşeti) Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.