SÖZCÜ TV’ye ceza saygınlığa gölgedir

Taşçı RTÜK'e sunduğu muhalefet şerhinde TV kanalına verilen cezanın sahiplik yapısının değişmesinin ardından geldiğini hatırlattı ve ekledi: “Basın özgürlüğü ve düşüncenin yayılmasının Anayasal güvence altında olduğu dikkate alındığında, girişimcilerin, yayıncıların haber verme yurttaşların ise haber alma özgürlüğü vardır.

Bu özgürlüğü zedeleyecek her türlü adım Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığına gölge düşürme riskini taşımaktadır. Bu bakımdan televizyon dünyasına daha yeni girecek olan yayıncının, henüz yayına dahi başlamadan, devir işleminden önce kullanılan logoyu kullandığı gerekçesiyle hakkında yaptırım kararı alınmasını basın özgürlüğü ve yayıncılık dünyası açısından engelleyici nitelikte gördüğümden söz konusu yaptırım kararına katılmadım.”