SÖZCÜ ve SÖZCÜ HaftaSonu’nu cuma günü 14.00’e kadar bakkal ve marketlerden satın alabilirsiniz

Corona virüsüyle mücadele kapsamında bu hafta sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs da dâhil edilerek üç güne çıkarıldı.

30 büyükşehir ve Zonguldak’a yönelik 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fakat sokağa çıkma yasağı Ramazan ayı nedeniyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnetildi.

1 Mayıs cuma günü marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 arasında faaliyet göstermesine izin verildi.

Bu saatler arasında evinize en yakın bakkal ya da markete gidip gazeteniz SÖZCÜ‘yü satın alabilirsiniz.

SÖZCÜ HAFTASONU’NU SAKIN KAÇIRMAYIN!

Geçen haftaki ikinci sayısı da yoğun ilgiyle karşılanan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi, 1 Mayıs cuma yeni sayısıyla okurlarıyla buluşacak.

SÖZCÜ HaftaSonu dopdolu içeriğiyle, sokağa çıkma yasağı günlerinde elinizden düşmeyecek.