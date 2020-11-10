SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan: Atatürk etkisi diridir, canlıdır, yepyenidir

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Saray ilçesinde Saray Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihçi-yazar Sinan Meydan'ın katılımıyla 10 Kasım ve Atatürk Söyleşisi gerçekleştirildi.

“ATATÜRK'Ü ANLAMAK ZOR DEĞİL, YETER Kİ SAMİMİ OLALIM”

Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda corona virüsü tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşide, Meydan, izleyicilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitler sundu.

Atatürk'ün Türk ve dünya tarihine damga vurmuş çok önemli bir lider olduğunu ifade eden Meydan, “Atatürk'ü anlamak zor değil, yeter ki samimi olalım. Atatürk, Türk milletinin hayatını değiştiren etkidir. Atatürk etkisi Türkiye'yi emperyalist işgalden, sarayın, sultanın baskısından ve geri kalmışlıktan kurtaran etkidir” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK ETKİSİ DİRİDİR, CANLIDIR, YEPYENİDİR”

Türkiye tarihinin son 400 yılına baktığını ve Türk milletinin hayatında Atatürk etkisi kadar derin izler bırakan başka bir izle karşılaşmadığını belirten Meydan, “Başka bir kurtarıcı etki ile de karşılaşmadım. Atatürk etkisi yaşanmış, bitmiş, dünde kalmış, tarih olmuş bir etki değildir. Diridir, canlıdır, yepyenidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Düşünceleri ilelebet bizlere ışık tutmaya devam edecektir” dedi.

Çevrimiçi olarak canlı yayınla gerçekleştirilen söyleşi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

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