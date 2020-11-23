SÖZCÜ yazdı, fazla alınan test parası iade edilecek

Gazeteci Fatih Altaylı'nın coronavirüs testi için ‘500 lira ödedim' iddiası gündem yaratırken, tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Taksim'deki bir hastanede coronavirüs testi yaptırdığını ve 550 TL ödediğini açıkladı.

İddiaların ardından Yazarımız İsmail Saymaz'ı arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı: “Bazı özel hastanelerde yer yer 250 TL'nin üzerinde test ücreti alındığını tespit ettik. Genelge yayınladım. Bundan sonra bu uygulamaları yapanlara ceza verilecek. Fazla ücret ise iade edilecek. İkinci kez tespit edilirse laboratuvar kapatılacak. Net şekilde ifade ediyorum ki sert önlemler alacağız. Devam edenlere izin vermeyeceğiz. Ben buna seyirci kalmam.”

Bakan Koca, yaptığı açıklamada da, Kovid-19 RT- PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildiğini, test yapmaya yetkisi olan sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Kovid-19 RT- PCR testleri 250 Türk Lirası olarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca konuyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağını da vurguladı.