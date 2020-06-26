Sözcü yazdı, İYİ Partili vekil incelemelerde bulundu: Eşkıya düzeni kurulmuş!

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

BÖLGE HALKI KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini belirten bölge sakinleri karara tepki göstermek için bir araya gelmiş ve maden sahasına yürümek isteyen vatandaşlara Jandarma engel olmuştu.

Mahalle sakinlerinin isyanının Sözcü’de yer almasının ardından İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çavuşgöl Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

”İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE YATARIZ”

Yokuş, bölge halkını dinledikten sonra şu açıklamayı yaptı:

* 1. derece tarım arazisi olarak koruma altına alınan bölgede, halk tarlalarını vermeyince burası için Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla acele kamulaştırma kararı alınıyor.

* Hatta gözlerini rant bürümüş olanlar burası için DSİ’nin olumsuz raporunu bile dikkate almamış.

* Sesi çıkmayan gariban çiftçinin elinden tarlaları hukuksuz bir şekilde alınarak işgal ediliyor. Ülkede resmen bir eşkıya düzeni kurulmuş.

* Eğer bu işgal devam ederse iş makinelerinin önüne yatar canımız pahasına bu işgale engel oluruz.

”BU MİLLET SAHİPSİZ DEĞİL”

* Pandemi sürecinde gıda üretiminin önemine vurgu yapanlar üreten çiftçinin mahsulünü biçip geçiyor. Bin kişinin yaşadığı köyde herkes hasta ve zehirlenmeye devam ediyor.

* Daha önce de bölgede yine maden çıkarmışlar ve tarım arazilerinde verim düşmüş. Böyle bir dünya yok.

* Biz bu zorbalığın son bulması için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Herkes bilsin ki bu millet sahipsiz değil.