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SÖZCÜ’den yine bir ilk daha: SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi

SÖZCÜ yarın 2 ayrı gazete olarak piyasada. Hem SÖZCÜ, hem de sizler için özel olarak hazırladığımız “SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi” ayrı ayrı satılacak.

06:00 -
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SÖZCÜ’den yine bir ilk daha: SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi

31 ildeki sokağa çıkma yasağı yüzünden, geçen hafta gazete satışlarında sıkıntı yaşanmıştı. Bu hafta da sokağa çıkma yasağı var. Market ve bayiler kapalı. Bu yüzden yarın sizler için 2 ayrı gazete satışa sunacağız. Biri, her zaman severek okuduğunuz SÖZCÜ… Diğeri ise, hafta sonu için özel hazırladığımız “SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi”… Her ikisini de satın alabilirsiniz.

Ayrı bir ücretle alacağınız “SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi”, cumartesi-pazarınızı dolduracak. Peki içinde neler olacak? SÖZCÜ'- nün usta kalemleri bu gazete için özel yazılar hazırladı. Ayrıca özel röportajlar, virüsle ilgili özel haberler, önlemlerin işdünyasına etkileri, beslenme ve sağlık rehberi, bulmaca, astroloji ve daha neler neler… Mutlaka alın, evde kalın, keyifle okuyun.

Son güncelleme: 00:49 16.04.2020
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