Sözcü’nün acı günü

Akciğer sertleşmesi ve KOAH tedavisi gören 80 yaşındaki Ahmet Yücekaleli durumu ağırlaşınca 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti.

Ahmet Yücekaleli, Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yonca Yücekalali’yi bu zor gününde akrabaları ve iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Cezaneye katılan Sözcü gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, “Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. 30 senedir tanıdığım birisiydi. Allah sevenlerine sabır versin” dedi.