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SÖZCÜ’nün Atina’ya yanıtı Yunanistan’da gündem oldu

Türkiye ile Yunanistan yakın zamanda masaya oturmaya hazırlanırken, Atina hukuk dışı tavrından geri adım atmayacağını önceki gün bir kez daha ilan etti.

06:00 -
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SÖZCÜ’nün Atina’ya yanıtı Yunanistan’da gündem oldu

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege'de Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak silahlandırdıkları adalardan asker çekmeyi asla kabul etmeyeceğini belirtti. SÖZCÜ bu haberi dün ‘Sıkıysa çekme' başlığı ile birinci sayfasından okuyucularına aktardı.

Atina'nın tavrına verilen bu yanıt dün Yunan basınının gündemindeydi. Ülkenin en çok izlenen kanallarından SKAI TV, SÖZCÜ'nün bu yanıtını “Türk tarafı tonunu düşürse de Türk basını farklı bir tavır alıyor” yorumuyla birlikte aktardı.

SÖZCÜ'nün başlığı gün boyu kanalın internet sitesinde de ana sayfada yer aldı.

Son güncelleme: 02:20 28.09.2020
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