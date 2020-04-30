SÖZCÜ’nün ayrı satılan özel gazetesi yine elinizden düşmeyecek

GAZETENİZ SÖZCÜ, sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ildeki vatandaşlarımız için çok özel bir gazete hazırladı… Ayrı fiyata satılan SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi, bu hafta da bomba gibi geliyor.

İÇİNDE yok, yok… SÖZCÜ'nün severek okuduğunuz yazarlarının derinlikli yazıları, özel röportaj ve haberler, virüsle ilgili son bilimsel gelişmeler, virüs astrolojisi yine HaftaSonu Gazetesi'nde.

YARIN sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde, bakkal ve marketler saat 14.00'e kadar açık. SÖZCÜ'yü alırken, SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'ni de almayı unutmayın. Keyifle okuyun.