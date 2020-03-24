SÖZCÜ’nün ‘Corona virüsüyle aranıza mesafe koyduk’ kampanyası Türkiye gündeminde

Dünya ve Türkiye, corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ülkemizde de pek çok önlem alınırken, herkesin en büyük korkusu dışarıdan aldığı bir ürünle virüs bulaşması. SÖZCÜ, okurlarının bu endişesini gidermek ve akıllarda soru işareti kalmaması için dünyada bir ilke imza attı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Gazete kağıdından corona virüsü bulaşmaz” açıklamasına rağmen, SÖZCÜ’nün dağıtım aşamasında dış etkenlere maruz kalma ihtimali var. SÖZCÜ, okurlarını virüse karşı korumak amacıyla dört sayfalık beyaz bir kapakla çıktı.

OKURLARIMIZDAN TEŞEKKÜR MESAJI YAĞDI

SÖZCÜ gazetesinin ‘Corona virüsüyle aranıza mesafe koyduk’ kampanyası Türkiye’nin gündeme oturdu. Okurlarımızdan gelen teşekkür mesajları nedeniyle telefon hatlarımızda yoğunluk meydana geldi. Pek çok medya kuruluşu, SÖZCÜ’nün kampanyasından bahsetti.