SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği şehit ailesine zamlı mezar ayıbında belediye parayı iade etti

18 Nisan 1992 yılında Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde yol kesme eylemi gerçekleştiren PKK terör örgütü mensupları tarafından sivil ve silahsız oldukları halde şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İlhan Hamlı’nın kardeşi Ayhan Hamlı, babaları Ahmet Hamlı’nın 2019 yılında hayatını kaybetmesi üzerine şehidin defnedildiği Asri Mezarlığı’nda şehit babası ve hayatta olan 85 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı için 2 kişilik mezar yeri almak istedi. Belediye şehit ailesinden iki kişilik mezar yeri için 15 bin lira talep etti.

İNDİRİM TALEPLERİ KARŞILIKSIZ KALDI

Ölen babası ve hayatta olan annesi için yapılan 2 mezar yerine istenilen 15 bin liradan indirim yapılmasını isteyen Ayhan Hamlı, olumsuz cevap verince parayı ödemeye karar verdi. Ancak bu kez mezar yerlerine yapılan zammı dikkate alan belediye, şehit ailesinden 20 bin liralık bir fatura çıkardı. Şehidin kardeşi Ayhan Hamlı, 20 bin lirayı peşin olarak ödedi. Şehit kardeşi Ayhan Hamlı, sosyal medya hesabından mezar yeri için ödediği paranın makbuzu da ekleyerek, tepki dolu bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

SÖZCÜ YAZDI ÖNCE İNDİRİM SONRA İADE YAPILDI

Şehit ailesine yapılan vefasızlığı Sözcü’nün haber yapması üzerine başta milletvekilleri olmak üzere tüm Türkiye AKP’li belediyeye tepki gösterdi. Siyasiler, şehit dernekleri Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteren açıklamalar yayınladı. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi gelen tepkiler üzerine Aralık ayı toplantısında 1. derece şehit yakınlarına satılacak olan mezar yerlerinin fiyatlarında yüzde 25 indirim yapma kararı aldı. Ancak tepkiler dinmeyince AKP’li Belediye şehidin kardeşi Ayhan Hamlı’dan aldığı 20 bin lirayı iade etti.

ŞEHİT KARDEŞİNDEN, SÖZCÜ’YE TEŞEKKÜR

Şehidin kardeşi Ayhan Hamlı, paranın iade edilmesinin ardından başta Sözcü olmak üzere duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Hamlı, konunun asla siyasi bir mesele olmadığını ve yapılan yanlışın giderildiğini söyleyerek, “Şehitlerimizin yanında olup vefalı olanlara selam, şehitlerimizin yanında olmayan vefasızlara da uğurlar olsun” dedi.

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