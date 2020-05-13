Sözcü’nün haberi anne ve kızı buluşturdu

3 çocuk annesi Yasemin Güven, 4 Nisan’da eşi ve çocuklarıyla İstanbul’dan Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan annesinin ziyaretine gitti. Annesini kendileriyle İstanbul’a gelmesi için ikna edemeyen Güven, 11 yaşındaki kızı Şahsenem Eylül’ü hasta kadınla bırakarak geri döndü. Bir hafta sonra kızını almayı düşünen anne, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a seyahat yasağı kapsamında giriş çıkışların yasaklanması üzerine şaşkına döndü.

SEYAHAT İZNİ ALAMADI

Kozlu’da hasta annesiyle kalan kızını almaya gitmek için kaymakamlıktan seyahat izin belgesine 3 kez başvuru yapan Yasemin Güven’e izin verilmedi. Bir temizlik şirketinde çalışan ve Sözcü’ye konuşan Güven, “Annem ve kızım yalnızlar. Başlarına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek. Bir günlük izin istiyorum” diye konuşarak yetkililerden yardım istemişti.

SÖZCÜ YAZDI İZİN VERİLDİ

Hasta annesi ve küçük kızı için endişe eden annenin feryadı Sözcü gazetesinde yer alınca, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden polisler baba Ümit Güven’i telefonla arayıp e-Devlet üzerinden tekrar seyahat izin belgesi için başvuru yapması istendi. Ümit Güven’in başvurusu bu kez kabul edilerek 3 günlük izin verildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu halde baba Güven Kozlu’ya kızının yanına gitti.

ANNESİNE SARILIP UYUDU

11 yaşındaki Şahsenem Eylül, geçen Pazartesi günü babasıyla İstanbul’daki evlerine döndü.1 aydır annesinden ayrı kalan küçük kız o gece annesiyle uyuyarak hasret giderdi. Anne Yasemin Güven ise, “İzin çıkınca polisler annemi ve kızımı ziyaret etmiş. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sormuşlar, hafta sonu da eşim Kozlu’ya gitti. Pazartesi akşamı da kızım eve döndü. Kızıma kavuşmama vesile olan herkese teşekkür ederim” dedi.