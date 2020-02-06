SÖZCÜ’nün haberi iş dünyasını harekete geçirdi: Tunceli’de yarım kalan o yurt tamamlanacak

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı 30 yıl önce kuruldu. Yoksul üniversite öğrencilerine burs vermekle kalmayıp Tunceli-Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin en büyük sorunu olan yurt işine de el attı. Önce 550 yatak kapasiteli olarak planlanan yurt, vakfın gücünü zorlamaya başlayınca kapasite 330'a indirildi. Yurt binasının kaba inşaatı tamamlandı ama vakıfta da para bitti.

Bu arada Torunlar şirketinin sahibi olduğu Başkentgaz, Kızılay Derneği üzerinden Ensar Vakfı'na yurt yapımı için 7 milyon 925 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Bu durum, ‘Vergi kaçırma', Kızılay Genel Başkanı tarafından da ‘Vergiden kaçınma' olarak açıklandı. Kızılay üzerinden yapılan bağışlardan vergi kesilmiyor. Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı kurucularından Denetim Kurulu üyesi İbrahim Söylemez, CİMER'e başvurup, kendilerinin de vergiden muaf tutulmasını, bu yapılmıyorsa Kızılay üzerinden kendilerine de bağış yapılması imkanının sağlanmasını talep etti. SÖZCÜ de Mehmet Torun'a, “Haydi Torun Bey, bu yurda da yap bir bağış!” çağrısında bulundu. Erzincanlı olan iş adamı Mehmet Torun, bu çağrıya sessiz kaldı. Fuji filmin eski sahiplerinden iş insanı Turan Arar, bu çağrıyı SÖZCÜ'de okudu. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'da SÖZCÜ'nün manşetini duyurdu.

İŞTE O MANŞETİMİZ

‘HESAP ÇIKARIN'

Bunun üzerine 70 yaşındaki Turan Arar, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu telefonla aradı, “O yurdu ben yaptırmak istiyorum. Hayalimde ilçem Refahiye'ye kız yurdu yaptırmak istiyordum. Kısmet Tunceli'de yarım kalan kız yurdunu tamamlamakmış. Benim için gurur duyacağım bir hizmet olacak” dedi. Maçoğlu, bu müjdeli haberi önce bana, sonra İsmail Küçükkaya'ya telefonla bildirdi. Vakıf yöneticilerinden İbrahim Söylemez'i telefonla arayan Turan Arar, yurdun yapımı için hesap çıkarılmasını istedi ve hafta içinde bu konuda bir araya gelinmesini talep etti. Gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirten vakıf Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Söylemez, “Yıllardır sesimizi duyuramıyorduk. SÖZCÜ'nün sesimizi duyurması, yurt sıkıntısının yaşandığı ilimizin bu önemli sorununu aktarması bizleri çok mutlu etti. Yurdumuzun açılışına SÖZCÜ yazarlarını da bekliyoruz” dedi.

Komünist başkandan SÖZCÜ'ye teşekkür: Önemli bir sorunumuz çözülecek, mutluyuz

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kentin önemli bir sorununu gündeme getiren SÖZCÜ'ye teşekkür etti ve şunları söyledi: “Ast olan Tuncelili iş insanlarının yarım kalan yurt binası tamamlamasıydı. Erzincanlı bir hemşerimizin yarım kalmış binamızın tamamlamayı üstlenmesi inanın bizleri çok mutlu etti. Aslında Tuncelili iş insanları yurdu çok rahatlıkla yapabilirlerdi. Doğru olan da buydu. Ama olmadı. Erzincanlı hemşerimizin Tunceli'de yarım kalmış yurt binasını tamamlamayı üstlenmesi hepimizi memnun etti. Tuncelili iş insanlarını da kentin bazı sorunlarının çözümünde destek olmaya davet ediyorum. Tunceli hepimizin.”