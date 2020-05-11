Sözcü’nün haberi ses getirdi, işsiz babaya Türkiye sahip çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Emin Yapıcı sigortasız olarak çalıştığı halı yıkama firmasından corona virüsü salgını nedeniyle çıkartıldı.

Yüzde 72 engelli olan eşi Tuna Yapıcı ve 10 yaşındaki oğlu Emirhan Yapıcı ile birlikte yaşam mücadelesi veren Yapıcı'nın yardım çağrısını Sözcü 6 Mayıs tarihinde yaptığı haberle Türkiye'ye duyurdu.

Sözcü'ye anlattığı aile dramının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Yapıcı ailesine yardım eli uzandı. Kimileri nakdi yardımda bulunurken, kimi de eşya ve gıda yardımında bulundu. Manisa Valiliği, kaymakamlık ve Yunusemre Belediyesi de aileye yardım elini uzattı.

“TELEFONLAR GELİNCE O GECE HEYECANDAN UYUYAMADIM''

Mehmet Emin Yapıcı, Sözcü'de haberin yer almasını ardından yardım konusunda kendisine birçok kişinin ulaştığını ifade ederek, 6 Mayıs gecesi heyecandan uyuyamadığını söyledi.

Yapıcı, “Telefonum o gün hiç susmadı. Türkiye'nin dört bir yanından yardım konusunda arayanlar oldu. Ne yapacağımı, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. O gece sabah kadar heyecandan uyuyamadım'' dedi.

“SÖZCÜ’YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sözcü'nün yardım çığlığına ses olmasından dolayı teşekkürlerini sunan baba Yapıcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

* Öncelikle Sözcü'ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Türkiye sesimizi duydu.

* Birçok ilden ve Manisa'dan hayırseverlerimiz maddi ve manevi destek oldu. Bir çok hayırsever maddi ve manevi destek oldu. Nakdi yardımlar ile evime eşya aldım. Borçlarımı kapattım. Kiramı ödedim.

* Hayırseverlerimizin ve kurumlarımızın sayesinde ailem rahat bir nefes olmaya başladı. Nasip olursa Ramazan Bayramı'ndan sonra bir fabrikada işe başlayacağım. Bizim için artık yeni bir hayat başlıyor''

Yapıcı ayrıca, evine fazla gelen gıda yardımlarını da mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine verdiğini ifade etti.

KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Ailesine gelen destekler sayesinde bilgisayara ve internete kavuşacağını ifade eden 10 yaşındaki Emirhan Yapıcı'da Sözcü'ye teşekkür etti.

Bilgisayar ve internet sayesinde canlı derslere katılabileceğini ifade eden 10 yaşındaki Emirhan Yapıcı, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bize yardımlar oldu. Sözcü gazetesine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aileme yardımcı oldular. Yardımlar sayesinde gelecek bilgisayar ve bağlanacak internet sayesinde artık canlı derslere katılabileceğim. Derslerimden geri kalmayacağım'' dedi.