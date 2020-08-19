SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi… Kıyak villa parseline dair flaş açıklama

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 Mart 2020’de Talas ilçesinde Erciyes manzaralı 221 adet villa parsellerini kapalı ihale usulü ile satışa çıkardı. AKP’li belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası’na ortalama 100 bin TL’den 22 milyon TL’ye sattı.

AKP'Lİ YÖNETİCİLER ORTAK OLDU

Sanatkârlar Odası ilk taksiti yatıramayınca Büyükşehir Belediye İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ’un iki oğlu ve gelini, Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Müdürü Ali Ülker ve Zekeriya Ergüneş'in oğulları, AKP'li Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Ergüneş, AKP'li Talas Belediyesi Başkan Yardımcsısı İlker Sülev, İmar Müdürü Bülent Türemiş, Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı, eski Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın oğlu Abdülkadir Yıldız ihaleye ortak olarak villa parsellerinin sahibi oldu.

AKP'Lİ BELEDİYE 40 MİLYON TL ZARAR ETTİ

AKP'li belediye tarafından ortalama 100 bin TL'den satılan parseller, ertesi gün alıcılar tarafından 300 bin TL’den satışa çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tek tek satmak yerine toplu satışla 22 milyona sattığı parsellerden 40 milyon TL zarar ettiği öne sürülmüştü.

3 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP'li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bülent Türemiş istifa etti.

“KESKİN ADIMLAR TARAFIMIZCA ATILACAKTIR”

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından skandal ihaleye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. İhale süreci ve devamında yapılan işlemlerin tamamının mevzuata uygun olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

* Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamına hizmette bulunurken “Mevzuatları” birinci önceliği olarak görmekle birlikte kamuoyunda oluşan her türlü olumlu ya da olumsuz bakış açılarını da dikkate değer görmektedir.

* Bu kapsamda söz konusu ihale ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, ivedilikle yetkisini kullanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı ihale dosyasını incelemek üzere göreve davet etmiştir.

* Ayrıca söz konusu ihalenin ikinci aşamasında ismi yer alan tüm personele, encümen kararı doğrultusunda satın aldıkları arsaları iade etmeleri konusunda talimat verilmiştir. Aksi takdirde yetki alanımızda her türlü uygulamayı yapmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir.

* Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yapacağı inceleme doğrultusunda Kamu vicdanını rahatlatacak şekilde gerekirse daha keskin adımlar tarafımızdan atılacaktır.

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