SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi! Tehditle bağış aldığı iddia edilen müftüye inceleme başlatıldı

Karlıova İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, iddialara göre ilçedeki 80 imamın banka hesaplarına yatırılan bin 200 TL'lik promosyon ücretlerini sürgün tehdidi ile “bağış” adı altında toplayıp, makam arabası aldı. SÖZCÜ’nün olayı duyurması sonrasında Bingöl İl Müftülüğü konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

“DİYANETTEN MÜFETTİŞ İSTENECEK”

Bingöl İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

* İlimiz Karlıova İlçe Müftülüğüne alınan hizmet aracı ile ilgili olarak bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Müftü, bağış adı altında tehditle para topladı” haberi üzerine İl Müftülüğümüzce açıklama gereği duyulmuştur.

* Bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan haber ve iddialar üzerine konu tarafımızdan incelenmeye alınmış olup, konu ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığından Müfettiş talep edilmek üzere işlem başlatılmıştır.

* Söz konusu iddialar en kısa sürede Başkanlığımız tarafından görevlendirilecek müfettiş marifetiyle incelenecek ve hukuki işlem tesis edilecektir. Konunun İl Müftülüğümüzce titizlikle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.