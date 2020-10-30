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SÖZCÜ’nün haberi üzerine bakanlıktan test açıklaması: Hastaneye yasal işlem başlatıldı

SÖZCÜ, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastaneden alınan 'test yaptırmıştır' yazan kağıtlarla, test yaptırmayan bazı vatandaşların Almanya'ya gittiğini ortaya koymuştu. Sağlık Bakanlığı, habere konu olan test sonucunun bakanlıkça yetkilendirilen bir hastane tarafından tanzim edildiğinin anlaşıldığını, gerekli yasal işlemin başlatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:42, 30/10/2020
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SÖZCÜ’nün haberi üzerine bakanlıktan test açıklaması: Hastaneye yasal işlem başlatıldı

SÖZCÜ’nün ‘Corona virüsü testinde boş kağıt krizi’ haberiyle Türkiye’de yetkililerin test sonuçlarını zamanında veremediği durumlarda sadece “test yaptırmıştır” yazan sonuçsuz kağıtlar verdiği ve insanları bu belgeyle Almanya'ya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Haberin ardından Sağlık Bakanlığı habere konu olan test sonucunun bakanlığın yetki alanında bir hastane tarafından tanzim edildiğinin anlaşıldığını, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından akredite edilerek COVID-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda alınan ve çalışılan testlere ait tüm süreçler Pandemi Yönetim Sistemimiz üzerinden uçtan uca takip edilmekte ve test sonuçları anında Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır” denildi.

e-Nabız web portalından barkod numarası, TC Kimlik No veya Pasaport No ile doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabileceği hatırlatıldı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler.

* İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

* Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir.

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