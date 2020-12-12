SÖZCÜ’nün İBB’deki yolsuzluklarla ilgili haberlerine erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP dönemine ilişkin yolsuzluk dosyalarını açmaya başladı.

Yeni İBB yönetiminin, önceki döneme ilişkin yargıya taşıdığı ilk büyük yolsuzluk dosyası İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 30 Ekim 2018’de gerçekleştirilen “İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerin yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi” ihalesi oldu. Konuyla ilgili 23 isim hakkında suç duyurusu yapıldı.

Konuyla ilgili ilk haberimiz 7 Aralık 2020 günü Sözcü gazetesinin manşetinden yayınlandı. Ardından Sözcü.com.tr’de yer aldı.

SÖZCÜ, 8 Aralık 2020 günü ise “AKP döneminde İBB'de paraları ödenen işler ortada yok” başlığıyla konuyla ilgili ikinci haber bir habere yer verdi.

ADI GEÇEN BAKAN İSTEDİ

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin haberlerimize İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Konuyla ilgili iki haber linki ve bunları alıntalayan 295 internet sitesinde bulunan linkler erişim engeli kapsamına alındı.

Erişim engeli talebi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan geldi. Karaismailoğlu, söz konusu haberde suç duyurusunda bulunulan isimler arasında AKP döneminin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olarak yer alıyordu.

Erişim engeli karanının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Dosya içindeki internet çıktıları ve talep dilekçesi incelendiğinde talepte bulunanın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber içeriklerinde talepte bulunanın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde yanlış anlamlar çıkartılabilecek söylemlerin bulunduğu, talebe konu içeriklerdeki anlatım, uslüp ve kullanılan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde başlıkta kullanılan ifade ve öz ve biçim dengesinde dengenin bozulduğu, gerekli olmayan yakıştırmalar yapılarak amacın bu anlamda aşıldığı, bu yakıştırmaların AİHS ‘de hukuk düzenimizin koruduğu ifade özgürlüğü ve basının haber verme hürriyetinin sınırlarının aşılarak talepte bulunanın saygınlığına yönelik Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarında da yer alan ‘ ilk bakışta hak ihlali’ oluşturabilecek, talep edenin saygınlığına yönelik saldırı niteliğinde içeriklerin bulunduğu, bu içeriklerin talepte bulunanın toplum nazarında itibarı ile diğer bireyler nezdindeki saygınlığını sarstığı ve manevi kişiliğini zedelediği kabul edilmekle talebe konu yayınların bu haliyle kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki söylemler olduğundan 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluşmakla, talep eden vekilinin dilekçesine konu içeriklere erişimin engellenmesine dair talebinin ayrı ayrı kabulüne dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”