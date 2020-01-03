‘SÖZCÜ’ye yapılan yargı işkencesidir’

Milli Merkez Platformu'nun yöneticileri dün İstanbul'da bir araya geldi. Platformun başkanı olan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'deki en acil meselenin rejim değişikliği olduğunu anlattı.

Cindoruk, SÖZCÜ Davası'nda verilen cezaları ise şu sözlerle değerlendirdi:

“SÖZCÜ kararı iktidarın Yargı Reformu'na bir itirazdır. Yargı Reformu'nu ifade ve basın özgürlüğü üzerine kurdular. Ancak SÖZCÜ kararı aslında bir ansiklopediye verilmiş cezalara benziyor. Verilen ceza, hukuka aykırıdır. İnsanlığa da aykırıdır. SÖZCÜ'ye yapılan bir yargı işkencesidir. 70 yıldır yargıyla ilgiliyim, bunun 65 senesi avukatlıkla geçmiştir. Ben bugünkü kadar yargının rahatsız olduğu bir dönem yaşamadım. Yargı yaralıdır. Yargının vefatını SÖZCÜ üzerinde denediler. Temyiz yolları içinde bu karar ortadan kalkmalı. Aksi takdirde Türkiye bugün dünyada en kötü basın hukukunun yaşandığı ülke olmaktan kurtulamayacaktır.”

‘KARAR VİCDANLARI YARALADI'

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez de SÖZCÜ'ye verilen cezaların vicdanları yaraladığını söyledi. Ufuk Söylemez, “Azılı FETÖ'cüler bugün dışarıda gezerken FETÖ'ye mücadele manşetleri atan SÖZCÜ'ye verilen kararın toplumda yeri yok. AKP sıkışmıştır. Bu baskıcı ve otoriter tutum sonun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.