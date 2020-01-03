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‘SÖZCÜ’ye yapılan yargı işkencesidir’

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’tan çarpıcı sözler... Cindoruk, SÖZCÜ’nün yönetici ve yazarlarına verilen cezalar için başlıktaki gibi dedi ve ekledi: Bu karar hukuka aykırıdır. İnsanlığa da aykırıdır. Temyiz yolları içerisinde ortadan kaldırılmalıdır.

06:10 -
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‘SÖZCÜ’ye yapılan yargı işkencesidir’

Milli Merkez Platformu'nun yöneticileri dün İstanbul'da bir araya geldi. Platformun başkanı olan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'deki en acil meselenin rejim değişikliği olduğunu anlattı.

YARGI REFORMU ELEŞTİRİSİ
Cindoruk, “SÖZCÜ Davası'ndaki karar Yargı Reformu'na itirazdır” dedi.

Cindoruk, SÖZCÜ Davası'nda verilen cezaları ise şu sözlerle değerlendirdi:

“SÖZCÜ kararı iktidarın Yargı Reformu'na bir itirazdır. Yargı Reformu'nu ifade ve basın özgürlüğü üzerine kurdular. Ancak SÖZCÜ kararı aslında bir ansiklopediye verilmiş cezalara benziyor. Verilen ceza, hukuka aykırıdır. İnsanlığa da aykırıdır. SÖZCÜ'ye yapılan bir yargı işkencesidir. 70 yıldır yargıyla ilgiliyim, bunun 65 senesi avukatlıkla geçmiştir. Ben bugünkü kadar yargının rahatsız olduğu bir dönem yaşamadım. Yargı yaralıdır. Yargının vefatını SÖZCÜ üzerinde denediler. Temyiz yolları içinde bu karar ortadan kalkmalı. Aksi takdirde Türkiye bugün dünyada en kötü basın hukukunun yaşandığı ülke olmaktan kurtulamayacaktır.”

‘KARAR VİCDANLARI YARALADI'

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez de SÖZCÜ'ye verilen cezaların vicdanları yaraladığını söyledi. Ufuk Söylemez, “Azılı FETÖ'cüler bugün dışarıda gezerken FETÖ'ye mücadele manşetleri atan SÖZCÜ'ye verilen kararın toplumda yeri yok. AKP sıkışmıştır. Bu baskıcı ve otoriter tutum sonun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

AKP Ankara FETÖ istanbul rejim Sözcü TBMM Türkiye
Son güncelleme: 06:31 03.01.2020
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