SÖZCÜ’yü aklayan ifadeler yaver kararında belgelendi

SÖZCÜ'ye yönelik algı davasındaki en önemli iddia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin SÖZCÜ'nün haberi üzerine ortaya çıktığı ve FETÖ'cü hainlerin de Erdoğan'ın yerini bu haberden öğrenip suikast girişiminde bulunduğu biçimindeydi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanın eski yaveri Ali Yazıcı hakkındaki davada verdiği müebbet hapis kararının 167 sayfalık gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Kararda, SÖZCÜ'yü de aklayan ifadeler, şöyle yer aldı: “Olay günü sanık Ali Yazıcı, Çiğli 2. Ana Jet Üssüne 00:00-00:30 aralığında ulaşmış, albay Ramazan Elmas'ın makam odasında, Cumhurbaşkanının Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otel'de kaldığı bilgisini general Gökhan Şahin Sönmezateş'e ulaştırmıştır.

Sönmezateş de o ana kadar Cumhurbaşkanının Okluk koyunda olduğunu düşünerek plan yapan Şükrü Seymen'e (Binbaşı), planın değiştiğini söylemiş ve eylem planı yenilenmiştir. Cumhurbaşkanının kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip, bu bilgiyi time ulaştıran sanık Yazıcı'nın, suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır.”

SUÇLAMAYI REDDETTİ

“Cumhurbaşkanı Başyaveri olmasına rağmen, böylesine önemli gelişmelerin yaşandığı gece boyunca Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde temas kurup emir ve talimatlarını isteme gereği duymadığı görüldüğünden, darbeci askerlerle eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Darbe kalkışması kapsamında Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama ve organizasyonu içinde yer alan sanığın fiilin başarıyla tamamlanması bakımından yapılan iş bölümü doğrultusunda, Cumhurbaşkanının kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip, Ankara'dan aracı ile yola çıkarak, suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gelip bu bilgiyi time ulaştırdığı görüldü. Timin bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdiği, bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol aldığı ve böylece Cumhurbaşkanına Suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır.”

Gizli bir hattan ulaştı FETÖ dosyası verdi

Cumhurbaşkanı eski yaveri Ali Yazıcı hakkındaki davanın kararında FETÖ'yle iştirakli olduğu bölüm ise şöyle verildi:

“Tanık Emin Güven ifadesinde sanık Ali Yazıcı'nın PDY'ye (FETÖ mensupları için kullanılan Paralel Devlet Yapılanması) ilişkin bir liste vereceğinden bahsettiğini söylemiştir. Dolayısıyla sanık Ali Yazıcı'nın FETÖ'cü listesi vereceğini söyleyerek yahut başka bir şekilde temas kurduğu kişilerden Cumhurbaşkanının kaldığı otelin ismini öğrendiği belirlendi.

Ve bu bilgiyi Çiğli 2. Ana Jet Üssüne ulaştıktan sonra suikast için hazırlık yapan time ulaştırdığı hususunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur. Ancak sanık Ali Yazıcı'nın Çiğli 2. Ana Jes Üssünde bulunan Ramazan Elmas'ın odasına ulaştıktan sonra askeri hat kullanmak suretiyle bu bilgiyi ulaştırdığı için dosya içerisinde bulunan HTS kayıtlarından bu hususun tespiti mümkün olmamıştır.

Ayrıca o tarihte Cumhurbaşkanı Başyaveri olan sanığın gece boyunca hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı ile temas kurmamış, emir ve talimatlarını alma gereği duymamış olması da, darbeciler ile birlikte hareket ettiğini de açıkça göstermektedir.”