Sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB’den sözleşmeli er alımı için önemli açıklama…

Corona virüsü salgını hayatın her alanını etkilerken bir haber de MSB’den geldi ve sözleşmeli er alımı ertelendi. Alımların ne zaman başlayacağı hakkında tam bir tarih verilmedi. MSB’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda “Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.” ifadeleri kullanıldı.

MSB’DEN SÖZLEŞMELİ ER AÇIKLAMASI

Açıklama şu şekilde; 2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır.