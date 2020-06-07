Sözleşmeli er başvuru şartları neler? MSB 2020 sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama…

Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Binlerce talebin bulunduğu sözleşmeli er temin işlemleri 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) tarafından yapılacak 2020 sözleşmeli er başvuru şartlarını ve başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağına dair tüm detayları haberimizde sizlere aktarıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır. Seçim aşamasına çağrılan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;

a. İkinci grup adaylar; 08-12 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

b. Diğer adayların seçim aşaması çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat

e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte, e-devlet şifrelerini ve Aday Bilgi Formunu doldurarak getireceklerdir. Aday Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız…



6. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



7. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “Adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır.” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

8. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

14. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız…

UYARI:

i) Başvuru kılavuzunda evrak olarak neler getireceğiniz listelenmektedir. Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

ii) Adayların, Korona virüse karşı tedbirler kapsamında sınavın icra edileceği yerin nizamiyesinden itibaren yapılan uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri, sosyal mesafeyi korumaları ve maskelerini usulüne uygun şekilde takmaları önem arz etmektedir.

iii) Salgın nedeniyle, Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama gereği Ankara dışından gelen adayların sınava gelirken HES kodu alması önem arz etmektedir.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan bölüme bakınız.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : 0 (312) 319 43 67