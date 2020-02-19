Sözleşmeli erbaşlara verilen söz tutulmadı! Atamalar yapılmıyor…

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, meslekte yedi yılını dolduran sözleşmeli er ve erbaşların, kamuda istihdam edilmesine yönelik yasanın uygulanmadığını ve mağduriyet yaşandığını açıkladı. Keven, yedi yıl süren terör mücadele ardından kamu kurumlarında memur olmak isteyen sözleşmeli er ve erbaşların, bu haklarına kavuşamadığını savundu.

“KANUNDA AÇIK HÜKÜM VAR”

Keven, TBMM'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 2011 yılında başlanan sözleşmeli er uygulaması ile yedi yıllık hizmetini tamamlayanların kamu kurumlarına atamasının yapılacağı hakkında kanunda açık hüküm var. Ama sözleşmeli er ve erbaşlarımızın, terör bölgelerinde yoğun mesaileri sonrası görevlerini tamamlamasına rağmen kamu kurumlarına atamalarının yapılmıyor. Atamalar için süreç bir an önce başlatılmalıdır.