Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercih tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atamalarının detayları belli oldu. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar tercihlerin tarihini araştırmaya başladılar. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK?

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapılacak.