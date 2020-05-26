Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi açıklandı mı?

Kapalı işletmeler bir bir açılıyor ve virüs salgınının hafiflemesi sonrasında birçok yerin açılış tarihleri belirlenmeye başlıyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağı da bu noktada merak ediliyor. Peki spor salonlarının açılacağı tarih belli mi?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları virüs yayılımında en zor önlem alınacak noktalardan biri olarak görülüyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Normalleşme paketleri birbir açıklanırken ilerleyen paketlerde spor salonlarına da değinileceği tahmin ediliyor.