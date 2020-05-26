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Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi açıklandı mı?

Corona virüsü nedeniyle birçok noktada sıkı önlemler alındı ve aylar önce spor salonları da kapatıldı. Sporlarına devam etmek isteyen vatandaşlar ise salonların ne zaman açılacağını araştırıyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili bir bilgi var mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…

09:32 -
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Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi açıklandı mı?

Kapalı işletmeler bir bir açılıyor ve virüs salgınının hafiflemesi sonrasında birçok yerin açılış tarihleri belirlenmeye başlıyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağı da bu noktada merak ediliyor. Peki spor salonlarının açılacağı tarih belli mi?

Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih açıklandı mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları virüs yayılımında en zor önlem alınacak noktalardan biri olarak görülüyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Normalleşme paketleri birbir açıklanırken ilerleyen paketlerde spor salonlarına da değinileceği tahmin ediliyor.

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