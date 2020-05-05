Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. AVM, kuaför ve berberlerin açılacağını duyuran Erdoğan normalleşme sürecinden bahsetti. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonlarının açılış tarihi belli mi?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamaya göre koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek ancak spor salonlarının ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Spor salonlarının açılış tarihi henüz belli değil.