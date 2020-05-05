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Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonlarının açılış tarihi belli mi?

Corona virüsü salgını sonrasında normalleşme takvimi detaylanıyor ve birçok yerin açılış tarihleri belirlenmeye başlıyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağı da bu noktada merak ediliyor. Peki spor salonlarının açılacağı tarih belli mi? Spor salonları ne zaman açılacak?

10:41 -
Haberler Gündem
Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonlarının açılış tarihi belli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. AVM, kuaför ve berberlerin açılacağını duyuran Erdoğan normalleşme sürecinden bahsetti. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonlarının açılış tarihi belli mi?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamaya göre koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek ancak spor salonlarının ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Spor salonlarının açılış tarihi henüz belli değil.

Corona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
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